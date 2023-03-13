Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERİ: İşte Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi
Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilya'ya döneceği iddia edilen 68 yaşındaki ismin, Flamengo'da yapacağı ilk transferi de belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Portekizli çalıştırıcı, son dönemde alınan sonuçların ardından sert şekilde eleştirilmişti.
Ayrıca Jesus'un kötü skorlar sonrası sezon sonunda Brezilya'ya dönmek istediği belirtilmişti.