FENERBAHÇE HABERİ: İşte Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilya'ya döneceği iddia edilen 68 yaşındaki ismin, Flamengo'da yapacağı ilk transferi de belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)