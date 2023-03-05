UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.
Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe maçı sözleri!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, ligdeki kötü gidişine son vermek için 9 Mart Perşembe günü sahasında sarı lacivertlilere karşı oynayacağı maçı tek umut olarak görüyor. İspanyol ekibinin hocası Jorge Sampaoli, tünelden çıkış için Fenerbahçe maçını hedef gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İki takım arasındaki ilk maç, 9 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki rövanş karşılaşması ise 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.