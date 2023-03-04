Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor'la karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı ve Galatasaray'ın hükmen galip geldiği haftada takibini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Enner Valencia ve 67'de Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Kayseri'nin tek golü ise 90+6. dakikada Arif Kocaman'dan geldi.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra kaybeden Kayserispor 35 puanda kaldı. Üst üste 2. galibiyetini elde eden Fenerbahçe ise 51 puana yükseldi.

Ligin 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Kayserispor ise Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında sahne alacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Kemen ile buluşturdu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top rakip defanstan döndü.

GOL! 6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique'nin ceza sahasına ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Arda Güler kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arda Güler çalım atarak rakibini geçmek isterken, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu çeldi.

21. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasına gelen ortaya Szalai'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda, kaleci Altay Bayındır topu kornere gönderdi.

29. dakikada Thiam'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'dan döndü.

33. dakikada sol kanatta meşin yuvarlakla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına ortasına Kemen'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

48. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL! 68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Zajc'ın pasıyla topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Mor'un sert şutu sonrası top yandan az farkla auta çıktı.

GOL! 90+5 dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Arif Kocaman kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.