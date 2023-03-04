Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertli ekipte Macar stoper Attila Szalai, 58. dakikada sarı kart gördü. Yıldız oyuncu Alanyaspor maçında sarı kart cezası sebebiyle forma giyecemeyek.
Fenerbahçe'de Szalai sarı kart gördü! Alanya maçında cezalı durumuna düştü
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertli ekipte Macar stoper Attila Szalai, 58. dakikada sarı kart gördü. Yıldız oyuncu Alanyaspor maçında sarı kart cezası sebebiyle forma giyecemeyek. | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 04.03.2023- 20:31 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023- 20:37