Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan flaş yorum!

Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan flaş yorum geldi. Toroğlu, "Zaten bu maç için çok da fazla bir şey yazacak halimiz yok. 15 dakika sonra filmin sonu belli bir maç izledik. Artık bu maçta penaltı mıydı, gol müydü, faul müydü konuşacak halimiz yok." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2023- 06:40