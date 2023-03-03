Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Milan kararını verdi! İşte Ante Rebic transferinde son durum
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetiminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Ante Rebic'i gündemine almıştı. İtalyan ekibi, Hırvat yıldız hakkında kararını verdi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Transfer tahtasının kapanmasına günler kala harekete geçen yönetim, rotasını forvet hattına çevirdi.
Enner Valencia ile sözleşme görüşmeleri yapan Fenerbahçe, diğer yandan kadroya katılacak yeni oyuncuları için çalışıyor.