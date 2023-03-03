Fenerbahçe'de 1 numaralı sıkıntı! Yeni sezon öncesi kale alarm veriyor

3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına başladı. Birçok oyuncusu ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan sarı-lacivertli kulüpte en büyük sıkıntı kalede yaşanıyor. Kanarya'yı ciddi bir mesai bekliyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2023- 06:40