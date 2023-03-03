Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de yönetimi sezon sonunda zorlu bir mesai bekliyor.
Fenerbahçe'de 1 numaralı sıkıntı! Yeni sezon öncesi kale alarm veriyor
3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına başladı. Birçok oyuncusu ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan sarı-lacivertli kulüpte en büyük sıkıntı kalede yaşanıyor. Kanarya'yı ciddi bir mesai bekliyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Birçok oyuncusu ile sözleşmesi biteceği için yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediklerini de elden çıkaracak.
Yönetim, bu süreçte en büyük sıkıntıyı kalede yaşayacak gibi görünüyor.