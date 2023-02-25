Fenerbahçe transferde sessiz ve derinden ilerliyor. Bilindiği gibi Süper Lig'de transfer sezonu 5 Mart'a katar uzatıldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetim kolları sıvadı! Liverpool'lu yıldız F.Bahçe'ye
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler yıldız bir ismi kadrosuna katmak isterken, gündeme ise sürpriz bir futbolcu geldi. Kanarya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncu için kolları sıvadı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli yönetim biraz da taraftar baskısıyla transfer sezonu tamamlanmadan kadrosuna dünyaca ünlü bir yıldızı katmak istiyor.
Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda transferde sesiz kaldıklarını dile getirerek yönetimden transfer istedi.