FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetim kolları sıvadı! Liverpool'lu yıldız F.Bahçe'ye

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler yıldız bir ismi kadrosuna katmak isterken, gündeme ise sürpriz bir futbolcu geldi. Kanarya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncu için kolları sıvadı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 06:40