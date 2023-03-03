Fenerbahçe, transferde çok ciddi bir fırsatı kaçırmış gibi görünüyor...
Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! 2 yıl önce denenmişti
Fenerbahçe piyangoyu elinden kaçırdı. 2 yıl önce kadrosunda denediği, ancak beğenmediği Dorgeles Nene performansı ile büyülüyor. Westerlo'da kiralık olarak forma giyen 2002 doğumlu oyuncu, sezon sonunda Sazburg’a geri dönmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, transferde çok ciddi bir fırsatı kaçırmış gibi görünüyor...
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin 2 yıl önce beğenmeyip gönderdiği Malili santrfor Dorgeles Nene gösterdiği performansla adata pişman etti!
2002 doğumlu olan Dorgeles Nene 2020 yılında Mamadi Diambu ile birlikte denenmek üzere Fenerbahçe'ye geldi.