Süper Lig'de ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasının ardından yeni isimlerle görüşmeler yapan Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan Lucas Moura konusunda da olumlu ya da olumsuz sonuca çok yaklaştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Lucas Moura'ya rest! İmza parası...
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Lucas Moura'da temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertliler son günlere girilirken Brezilyalı oyuncuya transfer konusunda rest çekti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasının ardından yeni isimlerle görüşmeler yapan Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan Lucas Moura konusunda da olumlu ya da olumsuz sonuca çok yaklaştı.
Tottenham'la sözleşmesi sezon sonu bitecek Brezilyalı kanat forvete "Oradaki alacaklarını bırak, bonservisini al imza parası verelim" diyen sarı lacivertliler, oyuncunun 8.8 milyon sterlin'lik imza parası talep etmesi üzerine büyük hayal kırıklığına uğradı.
Bunun üzerine sarı-lacivertli yönetim, yıldız oyuncuyla son bir kez daha masaya oturdu...