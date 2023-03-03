Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarları tribüne alınmayacak. Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, Yürütmeyi Durdurma Kararı'nı bozdu. Bu karara yeniden itiraz edileceği ifade edildi.
Fenerbahçe taraftarları Kayserispor maçına alınmayacak
Kayserispor-Fenerbahçe maçına, Fenerbahçe taraftarının alınmayacağına dair açılan davada Mahkemece verilen karar, idarenin itirazları sonrası reddedildi. Fenerbahçe taraftarı maça alınmayacak. Bu karara yeniden itiraz edilecek.
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Yayın Tarihi: 03.03.2023- 12:59 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023- 13:09