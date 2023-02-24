Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında arabam.com Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında yarın Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.