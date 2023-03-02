Fenerbahçe Kulübü, Türk futbolunda son dönemlerde yıldızı en çok parlayan isimlerden biri olan Arda Güler için harekete geçmişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler'de anlaşma tamam! Yeni bonservis bedeli...
Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Kanarya genç oyuncuyla yeni sözleşme için anlaşma sağlarken, detaylar da ortaya çıktı. İşte yeni serbest kalma bedeli... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, genç yıldızının 2025 yılında sona erecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak.
Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.