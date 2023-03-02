Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alsa da sezonun kalan bölümüne umutla bakıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: 6 yıldız için kapıyı kapattı! Ayrılıklar sezon sonu
Sezona fırtına gibi başlayan ve Dünya Kupası arasından sonra lider Galatasaray'la puan farkının 6 olmasını engelleyemeyen Fenerbahçe, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde 6 futbolcuya devre arası transfer döneminde teklifler gelirken, Kanarya'nın oyuncular için sezon sonuna randevu verdiği ortaya çıktı. İşte 6 futbolcu ve yaşananlar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son 5 maçından 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkararak yarıştaki iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, sezon sonunda şampiyonluğun geleceğine inanıyor.
Fenerbahçe yönetimi bu nedenle, ara transfer döneminde başta Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu ve Diego Rossi olmak üzere birçok yıldıza gelen teklifi geri çevirdi.