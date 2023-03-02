Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı sürüyor.
İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe Manchester United'ın yıldızına talip!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Devre arasında kadrosuna 3 takviye yapan sarı-lacivertli ekip, yıldız bir isme gözünü dikti. Kanarya'nın hedefinde İngiliz devi Manchester United'ın genç oyuncusu bulunuyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sezon sonunda kupaya uzanmak isteyen sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına devam ediyor.
Devre arasında kadrosuna Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i katan Kanarya, Barcelona'dan aldığı genç oyuncuyu sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Samsunspor'a kiraladı.