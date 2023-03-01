UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsicilerimizden Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak karşılaşmalarda İspanyol ekibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Kritik mücadeleye sayılı günler kalırken, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları da açıklandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2023- 13:39