Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsicilerimizden Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak karşılaşmalarda İspanyol ekibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Kritik mücadeleye sayılı günler kalırken, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları da açıklandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.03.2023- 13:39
İlk maçı deplasmanda oynayacak olan Kanarya, rövanş maçında tur için Kadıköy'de sahaya çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları da belli oldu.
İşte favoriler ve Fenerbahçe'nin oranı;