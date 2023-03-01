FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz talip

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Başarılı oyunuyla Avrupa kulüplerinin radarına giren ve adı son olarak Borussia Dortmund ile anılan yıldız futbolcuya bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2023- 10:07