Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Transferi duyurdular! Fenerbahçe'den Angelo Gabriel için dudak uçuklatan teklif
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Santos forması giyen kanat oyuncusu Angelo Gabriel'i gündemine aldığını duyururken Brezilya ekibine yapılan teklifi de açıkladılar. Yönetim, genç futbolcunun transferi için bir ismi de takasta kullanmayı planlıyor. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.
5 Mart'ta sona erecek İkinci Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarını sürdüren Kanarya, şu ana kadar üç isimle sözleşme imzaladı.