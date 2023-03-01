Transferi duyurdular! Fenerbahçe'den Angelo Gabriel için dudak uçuklatan teklif

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Santos forması giyen kanat oyuncusu Angelo Gabriel'i gündemine aldığını duyururken Brezilya ekibine yapılan teklifi de açıkladılar. Yönetim, genç futbolcunun transferi için bir ismi de takasta kullanmayı planlıyor. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)