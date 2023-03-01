Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! Zajc ve Ferdi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de teknik patron Jorge Jesus, orta saha hattında flaş bir değişikliğe gidiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc için kararını verdi. İşte o flaş gelişmenin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2023- 11:39