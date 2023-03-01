Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek bazı oyuncularla yeni mukavele için görüşmeler başladı. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten ve takımdaki geleceği merak edilen isimlerin başında Altay Bayındır geliyor. Yönetim ile milli kaleci arasında bi süredir devam eden görüşmelerin çıkmaza girdiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2023- 09:15