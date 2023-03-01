Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek bazı oyuncularla yeni mukavele için görüşmeler başladı. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten ve takımdaki geleceği merak edilen isimlerin başında Altay Bayındır geliyor. Yönetim ile milli kaleci arasında bi süredir devam eden görüşmelerin çıkmaza girdiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
5 Mart'ta sona erecek 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, şu ana kadar üç transferi açıkladı.
Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir ile güçlendirdi.