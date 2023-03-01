Devre arası transfer döneminin uzatılmasıyla birlikte Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den çifte Hırvat harekatı! Satın alma opsiyonuyla...
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip taraftarlarının bu hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un talimatıyla özellikle orta saha ve kanat bölgesini güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine 2 Hırvat yıldız girdi. İşte o futbolcular ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertliler hem 1. sınıf kalitede hem de fizik gücü yüksek isimleri kadrosuna katmak istiyor.
Takvim'in haberine göre; Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen F.Bahçe, transferde rotayı İtalya'ya kırdı.