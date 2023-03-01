FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den çifte Hırvat harekatı! Satın alma opsiyonuyla...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip taraftarlarının bu hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un talimatıyla özellikle orta saha ve kanat bölgesini güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine 2 Hırvat yıldız girdi. İşte o futbolcular ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2023- 06:40