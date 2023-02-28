TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de karar verildi! Sözleşmesi feshediliyor

5 Mart'a kadar transfer yapma şansı olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde zorunlu bir ayrılık yaşanacak. Kanarya, yabancı kontenjanının açılması için o futbolcuyla yollarını ayıracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 10:56