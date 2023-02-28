Fenerbahçe, yabancı transferi yapması halinde 14 yabancı kuralı gereği kadrodan bir isimle yollarını ayırması gerekecek...
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de karar verildi! Sözleşmesi feshediliyor
5 Mart'a kadar transfer yapma şansı olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde zorunlu bir ayrılık yaşanacak. Kanarya, yabancı kontenjanının açılması için o futbolcuyla yollarını ayıracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de gidecek-gelecek oyuncular büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ince eleyip sık dokuyor.