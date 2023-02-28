Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi seyirci kararı!
Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe maçına, Kayseri il Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe seyircisi alınmayacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.02.2023- 12:34 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023- 12:41
4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesine Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla sarı lacivertli taraftarlar alınmayacak.