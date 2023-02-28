Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz cumartesi günü 18 yaşına giren Arda Güler'e yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'den Arda Güler kararı! Sözleşmesindeki "1500 dakika" maddesini...
Fenerbahçe iç transfer için kolları sıvadı. Yönetim, 18 yaşına giren Arda Güler ile sözleşme imzalamak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, yeni yapılacak olan sözleşmede kritik maddeyi kaldırtmak istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberler
Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inip sarılarak doğum gününü kutladığı genç oyuncu ile mart ayında masaya oturulacak.
Ancak yönetimin imza için kritik bir planı var.