Sarı-lacivertliler hafta sonu oynayacağı maçın hazırlılarını ara vermeden sürüdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABER: Kanarya'ya Alman orta saha! 3 kulüp daha peşinde...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Portekizli hoca Jorge Jesus orta saha takviyesi istedi. Bu gelişmenin ardından gündeme Dortmund'da oynayan yıldız isim geldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ...
Sarı-lacivertliler hafta sonu oynayacağı maçın hazırlılarını ara vermeden sürüdürüyor.
Fenerbahçe son olarak Konyaspor'u 4-0'la geçmişti.
Sarı-lacivertliler şimdi ise Kayserispor'a konuk olacak.