TRANSFER HABERİ: Luan Peres için resmi teklif! Fenerbahçe'nin kararı...

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan transferi ettiği Luan Peres ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin başarılı stoperi için resmi teklif geldi. Fenerbahçe'nin de yaşadığı sakatlık sebebiyle az forma şansı bulan 28 yaşındaki oyuncu için transfer cevabı belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)