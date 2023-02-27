Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ertelenen 23. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u evinde konuk etti.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! 22'lik hücumcu
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor. Orta sahaya hücumcu bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, yeni yıldızını Norveç'ten buldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 4-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Kanarya, yarıştan kopmadığını gösterdi.