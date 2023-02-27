TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! Jorge Jesus onay verdi Atletico Madrid'den geliyor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala dev bir hamle için harekete geçti. Kanarya, İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid forması giyen yıldız futbolcu için devreye girdi. Transfere Jorge Jesus da onay verdi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2023- 09:47