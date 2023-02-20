Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında arabam.com Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Deprem nedeniyle ertelenen bu maçın hazırlıklarını sarı-lacivertliler yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle ertelenen Konyaspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman; sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacağı

Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.