FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e Avrupa devlerinden resmi teklif!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın iki dev takımı, ortaya koyduğu performansla gönüllerde taht kuran 18 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2023- 10:22