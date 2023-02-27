Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından lige Konyaspor maçıyla dönüş yaptı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e Avrupa devlerinden resmi teklif!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın iki dev takımı, ortaya koyduğu performansla gönüllerde taht kuran 18 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler erteleme maçında sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Arda Güler, son 22 dakikada girdiği Konyaspor maçında hücumda etkili oyunu ile yine göz doldurdu.