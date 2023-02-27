Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor.
Ante Rebic Fenerbahçe'ye gidecek mi? Transfer açıklandı!
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilerin, Milan'ın yıldız futbolcusu Ante Rebic'i kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'den, Rebic transferine dair flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler 5 Mart'a kadar hücum bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine birçok futbolcu gelmişti.