Spor Toto Süper Lig'e verilen deprem arası sonrası erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler güldü...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Pes etmek yok! Fenerbahçe'den görkemli dönüş
Süper Lig'in 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük deprem sonrası lige verilen aradan görkemli bir dönüş yapan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışından pes etmedi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile maç eksiğiyle 9'a çıkan puan farkını yeniden 6'ya indirirken; ortaya konan etkili oyun, farklı skor ve oyuncuların iştahı camiada umutları artırdı...
Sezon başındaki formuna geri dönen takım; ligde çıktığı son 5 maçta 13 puan topladı.