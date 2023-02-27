Bu periyotta 14 gol atan Kanarya, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. İç sahadaki Kasımpaşa (5-1) ve Konya (4-0) maçlarında 9 gol bulan oyuncular; deplasmanda ise Gaziantep ve Ümraniye'yi 2-1 mağlup etti.