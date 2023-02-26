Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Fransa'dan talip çıktı

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan sarı-lacivertli ekipte kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Kanarya'da bu sezon inişli çıkışlı bir performans koyan Altay Bayındır'a Fransa'dan talip çıktığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2023- 15:42