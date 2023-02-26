Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler 23. haftanın erteleme maçında Konyaspor ile karşılaştı.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Fransa'dan talip çıktı
Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan sarı-lacivertli ekipte kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Kanarya'da bu sezon inişli çıkışlı bir performans koyan Altay Bayındır'a Fransa'dan talip çıktığı belirtildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe evinde ağırladığı rakibini 4-0 mağlup etti.
Puanını 48'e yükselten sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü.