Kariyerinin en etkili sezonunu yaşayan ve ligde 22 gole ulaşan 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, takımına zirve yarışında önemli katkı sunuyor.
Fenerbahçe'de Enner Valencia farkı! İşte o çarpıcı istatistikler
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia, attığı 2 golle sarı-lacivertli ekibin en golcü 10. oyuncu oyuncusu olmuştu. Bu sezon tarihe geçen bir performans ortaya koyan tecrübeli forvetin istatistikleri dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, Enner Valencia'nın ilk 11'de oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet yaşarken, skor katkısı sunduğu maçlarda sadece 1 kere yenildi.
Takımıyla 3. sezonunu geçiren Valencia, sarı-lacivertlilerin son 5 maçta attığı 14 golün 9'una imzasını koydu.