Cumartesi gecesi Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken Sarı-Lacivertliler'in maça damga vuran tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, performansıyla ülkesi Ekvador'da da gündem oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya övgü dolu sözler! "Superman"
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia, Konyaspor ile oynanan maçta attığı golle kulüp tarihinin en fazla gol atan 10. yabancı futbolcusu oldu. 33 yaşındaki santrfor için ülkesi Ekvador'da dikkat çeken ifadelere yer verildi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Takvim'in Ekvador basınından derlediği haberde, "Superman Valencia, attığı gollerle takımı adına anahtar bir oyuncu olduğunu yine gösterdi. Valencia ve arkadaşları gol sevincinde depremzedeleri de unutmadı" ifadelerine yer verildi.
Bilindiği üzere Valencia maç öncesinde, "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı tişörtü giymişti ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.