Fenerbahçe Konyaspor maçında Jayden Oosterwolde ilk kez forma giydi!

Fenerbahçe Konyaspor maçında Jayden Oosterwolde ilk kez forma giydi!

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Jayden Oosterwolde, Konyaspor maçında 68. dakikada oyuna dahil oldu ve ilk kez parçalı formayı giydi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 21:20