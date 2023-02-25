Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe Adama Traore'nin peşinde
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. İspanyol basını; Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Adama Traore için girişimlere başladığını iddia etti. İşte detaylar...
Şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler 2 kulvarda mücadele verecek takımın planlamasını yapıyor.
Transferin 5 Mart'a uzatulmasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştıran sarı lacivertli yönetim yıldız bir ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.