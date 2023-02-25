İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe Adama Traore'nin peşinde

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. İspanyol basını; Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Adama Traore için girişimlere başladığını iddia etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 09:51