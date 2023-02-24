UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
İspanyol basınından Fenerbahçe yorumu! 'Sevilla'nın ilk büyük hayal kırıklığıydı'
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi İspanya Ligi takımlarından Sevilla oldu. Zorlu eşleşme sonrası İspanyol basını kurayı değerlendirdi. Sevilla'nın işinin zor olduğuna vurgu yapılırken, 15 yıl önce oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeye de değinildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kuraya seribaşı olarak katıldı.
Grup liderleri ayrıca rövanş maçlarını evinde oynayacak.