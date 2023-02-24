UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kura çekimi heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.
F.BAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU!
Sarı lacivertliler son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Elemede ilk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER:
Union Berlin - Union Saint-Gilloise
Bayer Leverkusen - Ferencvaros
Manchester United - Real Betis
Roma - Real Sociedad
Shakhtar Donetsk - Feyenoord