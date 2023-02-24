UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kura çekimi heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Sarı lacivertliler son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Elemede ilk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER:

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Juventus - Freiburg

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

Sporting Lizbon - Arsenal

Manchester United - Real Betis

Roma - Real Sociedad

Shakhtar Donetsk - Feyenoord