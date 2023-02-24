UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti.
Sevilla'da sportif direktör Monchi'den Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'da sportif direktör Monchi'den sarı lacivertlilere övgü dolu sözler geldi. İşte Monchi'nin o açıklamaları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sevilla ile Fenerbahçe arasındaki ilk maç 9 Mart'ta İspanya'da, ikinci maç ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.
AVRUPA LİGİ'NİN EN BAŞARILISI
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği Sevilla, bu kupanın en başarılı ekibi olarak dikkati çekiyor.