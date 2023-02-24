Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Tottenham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lucas Moura ile görüşmelerine devam ediyor.
Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un eski gözdesiydi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda belirlenen bölgelere takviye için harekete geçti. Uzun süredir Lucas Moura ile ilgilenen Kanarya, yıldız oyuncunun alternatifini buldu. Fenerbahçe, Jesus'un eski öğrencisi için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ VE OYUNCUNUN CEVABI
Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif sundu.
Sambacı ise 5 milyon euro ve imza parası talep etti.