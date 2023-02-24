Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi büyük tehlike!

Fenerbahçe, Süper Lig'de erteleme karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Kanarya, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, Konyaspor maçı öncesi alarma geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2023- 10:03