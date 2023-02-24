Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi büyük tehlike!
Fenerbahçe, Süper Lig'de erteleme karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Kanarya, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, Konyaspor maçı öncesi alarma geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, zorlu rakibiyle Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Mücadele 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.