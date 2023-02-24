Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de Gustavo Henrique sıkıntısı! Kimse istemiyor
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Gustavo Henrique ile yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertli ekip, bonservisi Flamengo ile görüşmelerinde ortak noktayı bulamadı. Brezilya ekibi, oyuncuyu geri istemiyor. Flamengo, Gustavo'nun opsiyonundaki paranın peşinde. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi sezon başında 1.4 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Yapılan sözleşmeye de opsiyon maddesi konulmuştu.