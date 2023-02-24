Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşacak. Kahramanmaraş depremi sebebiyle ertelenen müsabaka, Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.