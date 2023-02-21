Ülkemizi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından spor camiasından destek ve bağışlar sürüyor. Fenerbahçe, Zenit'i konuk edecek ve gelirleri depremzedelere bağışlanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak ve bağış gücünü arttırmak amacıyla Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Zenit maçı 23 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayın saati ve kanalı netleşince haberimizde yer alacak.