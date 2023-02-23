Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz Dimitris Pelkas gelişmesi!
Fenerbahçe'nin sezon başında Hull City'ye kiralık olarak gönderdiği Dimitris Pelkas ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yunan yıldızdan sarı lacivertlilere sürpriz bir haber geldi. 29 yaşındaki oyuncu ile ilgili transfer gelişmesini İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadro planlamasına devam ediyor.
Kanarya ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmıştı.