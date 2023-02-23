TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz Dimitris Pelkas gelişmesi!

Fenerbahçe'nin sezon başında Hull City'ye kiralık olarak gönderdiği Dimitris Pelkas ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yunan yıldızdan sarı lacivertlilere sürpriz bir haber geldi. 29 yaşındaki oyuncu ile ilgili transfer gelişmesini İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2023- 13:11 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023- 13:16