Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar için geri sayıma geçildi.
Fenerbahçe'de 3 isim veda ediyor! Transferde sürpriz gelişme
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, ayrılacak isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Jorge Jesus, takımda düşünmediği futbolcuların listesini yönetime iletmişti. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde 3 oyuncuyla yollar ayrılıyor İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre kadro planlama çalışmaları yapılıyor.
Takıma yapılacak takviyeler kadar gönderilecek isimler de büyük önem taşıyor.