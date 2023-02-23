Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcılarından Vitor Pereira'nın yaptığı Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, son dönemlerde ciddi şekilde eleştirilere maruz kaldı.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un peşini bırakmıyorlar! İşte yeni talibi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Portekizli çalıştırıcının adı Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Deneyimli isme bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
FLAMENGO TARAFTARLARI ANKET YAPTI
Flamengo taraftarları, sosyal medyada teknik direktörleri Vitor Pereira ile yolların ayrılması yönünde paylaşımlar yapmaya devam ederken, takımın başına getirilmesi istenen yeni çalıştırıcı konusunda da anketler yapılıyor.
DORIVAL JUNIOR FAVORİ
Şu anda en popüler isim 2022 yılı kasım ayında Flamengo'dan ayrılan 60 yaşındaki teknik adam Dorival Junior...