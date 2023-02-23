Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesine gelecek vadeden genç isimleri dahil ediyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin radarındaki Ernest Nuamah için flaş yorum!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'te şampiyonluk iddialarını sürdüren Fenerbahçe ileriye dönük transferler çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin radarına bu sefer Ganalı sol kanat oyuncusu Ernest Nuamah takıldı. Troels Thogersen transfer ile ilgili şunları söyledi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği oyunculardan biri de Nordsjaelland forması giyen Ernest Nuamah oldu.
Fotomaç'ın derlediği habere göre, Danimarka temsilcisinde forma giyen Ganalı futbolcunun transferine ilişkin flaş bir yorum geldi.