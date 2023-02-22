Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski'ye Süper Lig'den talip çıktı!
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte kadroda düşünülmeyen ve sözleşmesi feshedilmeye çalışılan Ezgjan Alioski'ye Süper Lig'den talip çıktı. İşte o takım... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, beklenen etkiyi gösteremedi.